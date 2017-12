'Sluiting dreigt voor Brabantse vestigingen Hudson's Bay' [VIDEO]

EINDHOVEN - Warenhuis Hudson's Bay gaat goedkopere merken aanbieden, in de hoop meer klanten naar de winkels te trekken. Het gaat onder meer om de vestigingen in Tilburg, Breda en Den Bosch. Maar volgens retaildeskundige Peter ter Hark zet dat geen zoden aan de dijk. 'Ik verwacht dat een of twee vestigingen in Brabant gaan sluiten.'

De Canadese winkelketen Hudson's Bay opende een paar maanden geleden drie winkels in Brabant. In Breda, Tilburg en Den Bosch. Alle drie in de oude panden van het failliete V&D. Het concern ging met goede moed van start, maar volgens retaildeskundige Peter ter Hark uit Haarsteeg heeft het bedrijf zich vergist in de Nederlandse markt:





Door meer goedkope merken te gaan voeren, schuift het concern nog meer op naar het midden. Geen goede zet, zegt Ter Hark. Hij voorziet zelfs een sluiting van een of twee vestigingen in Brabant.In Tilburg is het winkeld publiek gemengd positief over het warenhuis en de nieuwe koers die het wil gaan varen.Hudson's Bay was niet bereikbaar voor commentaar.