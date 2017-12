WK darts: Michael van Gerwen speelt tegen voormalig rugbyspeler

LONDEN - Michael van Gerwen heeft net als vorig jaar maar één doel op het WK darts in Londen: wereldkampioen worden. Verslaggever Joost van Erp is bij het WK aanwezig en houdt een videodagboek bij.

Voormalig rugbyspeler

Michael van Gerwen speelt in de derde ronde tegen Gerwyn Price. De darter uit Wales, die op een WK nog nooit eerder de derde ronde bereikte, was in het verleden rugbyspeler. Bij winst speelt de darter uit Vlijmen in de kwartfinale tegen een landgenoot: Vincent van der Voort of Raymond van Barneveld.