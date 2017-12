Uitslaande brand in schuur Werkendam, mogelijk gasflessen ontploft

WERKENDAM - In een schuur aan de Lozestoep in Werkendam heeft woensdagavond een uitslaande brand gewoed. Vermoedelijk zijn daarbij enkele gasflessen ontploft.

Volgens omstanders hebben buurtbewoners een man uit de woning gehaald. Het is niet duidelijk of hij gewond is geraakt.



De brandweer had het vuur snel onder controle. Het naastgelegen huis heeft flinke rookschade. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.