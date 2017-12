Brand door vuurwerk in container bij woning

BOEKEL - Bij een woning aan de Van der Horststraat in Boekel is woensdagavond brand uitgebroken. De brand ontstond in de gft-container onder de carport. Waarschijnlijk hebben vandalen vuurwerk in de container gestopt.

De carport naast het huis vloog vervolgens ook in brand. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de woning.



Geen gewonden

De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Er vielen dan ook geen gewonden.