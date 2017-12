Michael van Gerwen met moeite naar kwartfinale WK, Raymond van Barneveld volgende tegenstander

LONDEN - Michael van Gerwen speelt vrijdag in de kwartfinales van het WK darts tegen Raymond van Barneveld. De regerend wereldkampioen had woensdagavond moeite met Gerwyn Price, maar won uiteindelijk wel: 4-2.



Lees hier het verloop van de wedstrijd tussen Van Gerwen en Price.

Eerste set: Van Gerwen-Price 3-2

Van Gerwen maakt meteen een statement, hij begint de wedstrijd met een maximale score. Mighty Mike pakt de leg, die Price begonnen is, vervolgens met een 82-finish. Tijdens het juichen wil Van Gerwen naar het bord lopen, maar gaat bijna onderuit.

In de tweede leg mist Van Gerwen drie pijlen op een dubbel, Price mist vervolgens niet en komt zo op 1-1. De volgende leg gaat ook naar de darter uit Wales, die via een 86-finish op 1-2 komt. Van Gerwen komt op gelijke hoogte, hij krijgt de kans omdat Price 96 niet uit weet te gooien. In de beslissende leg van de eerste set begint de regerend wereldkampioen weer met 180. Het geeft hem genoeg ruimte om de eerste set op zijn naam te schrijven.

Tweede set: Van Gerwen-Price 3-2

Van Gerwen en Price verdelen de eerste twee legs in set twee eerlijk. In leg drie maakt de nummer één van de wereld indruk met zijn finish. Op het moment dat zijn tegenstander nog op 226 staat, gooit Van Gerwen de hoogst mogelijke finish uit. Beide darters missen daarnaast enkele pijlen op een dubbel, uiteindelijk is het Price die de vierde leg pakt. De vijfde leg begint Van Gerwen met zes perfecte darts. Bij de zevende pijl gaat het mis. Uiteindelijk mist Van Gerwen drie pijlen op een dubbel, maar door de enorme voorsprong heeft het geen gevolgen. Via dubbel acht komt hij op 2-0.

Derde set: Van Gerwen-Price 1-3

Price pakt een set af van Van Gerwen. De darter uit Wales komt in de derde set op een 1-0 achterstand, maar maakt via een 102-finish gelijk. De derde en vierde leg schrijft Price ook op zijn naam, zo wint hij de derde set.

Vierde set: Van Gerwen-Price 0-3

Price komt helemaal terug in de wedstrijd. Hij pakt zijn vierde leg op rij en daarmee komt hij op een 0-1 voorsprong in de vierde set. In leg twee zet Price Van Gerwen onder druk. Vanaf 220 laat hij 40 over via een maximale score. Van Gerwen gooit vervolgens 96 niet uit, Price benut de kans en komt op 2-0. Ook de derde leg van de vierde set gaat naar Price, daarmee komt hij op 2-2.

Vijfde set: Van Gerwen-Price 3-2

In set vijf krijgt Van Gerwen de kans om meteen een break te pakken, maar hij mist op dubbel zeven. The Iceman is gooit vervolgens 40 uit en pakt zijn zevende leg op rij. Net als in de vierde set legt Price de druk in leg twee volledig bij Van Gerwen. Vanaf 221 komt Price op 41, dat gooit hij een beurt later niet uit. Van Gerwen gooit zijn volgende pijl meteen in dubbel tien en komt zo op 1-1.

Op een 161-finish gaat het bij Price mis op de derde pijl, omdat Van Gerwen 170 niet uitgooit mag hij terugkomen. Price mist twee pijlen op een dubbel. Hij krijgt nog een kans, want Van Gerwen mist een pijl op dubbel twintig. Price mist niet nog een keer en komt op 2-1. Van Gerwen geeft Price een kans door twee pijlen op dubel acht te missen. De man uit Wales gooit twee keer een triple achttien, maar mist op dubbel twintig. Van Gerwen gooit vervolgens wel dubbel acht: 2-2. Van Gerwen kruipt door het oog van de naald in de vijfde leg. Hij geeft die leg eigenlijk al weg, maar krijgt nog een kans omdat Price vier pijlen op een dubbel mist. Van Gerwen wint de set met een 62-finish.

Zesde set: Van Gerwen-Price

Price leek op weg naar een stunt, maar na de vier missers op dubbel twintig is hij het kwijt. Van Gerwen wint de eerste twee legs van de zesde set en heeft nog maar één leg nodig voor de winst. De derde leg begint hij niet goed, met scores van 28 en 44. Price zet daar in totaal 280 tegenover. In de leg die Van Gerwen begon gooit Price uit, terwijl Van Gerwen nog op 128 staat. In de vierde leg gaat het wel goed. Na vijf missers op dubbel zeven, gaat pijl zes wel raak.



Van Gerwen leefde vol vertrouwen naar het duel met Price toe. "Ik maak me niet druk, ik voel me lekker. Het is leuk, hij legt veel energie in de wedstrijd. Hij heeft een fantastisch jaar achter de rug, maar is minder goed dan een half jaar geleden. Ik heb tien keer tegen hem gespeeld en tien keer gewonnen", zei Van Gerwen voor de wedstrijd voor de camera van RTL7. Van Gerwen begon als torenhoog favoriet, last had hij daar niet van. "Ik moet gewoon de wedstrijd spelen en winnen, meer wordt er niet verwacht."