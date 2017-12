Michael van Gerwen kijkt uit naar kwartfinales: 'Ik ben zwaar favoriet, maar Barney blijft gevaarlijk'

LONDEN - Michael van Gerwen staat in de kwartfinales van het WK darts. De darter uit Vlijmen had het lastig tegen Gerwyn Price, maar pakte woensdag toch de winst. Nu wacht een nieuwe clash met Raymond van Barneveld.

"Ik baalde dat ik vanaf het begin af aan niet lekker in mijn vel zat", zei Van Gerwen na afloop van de wedstrijd. "Dat heb je één keer in de zoveel tijd. Het is moeilijk om er nu al een verklaring voor te geven, daar ga ik rustig over nadenken. Het is namelijk niet dat ik zo een verklaring heb. Maar ik gooi nog steeds honderd gemiddeld, daar zijn er heel veel in het toernooi jaloers op."



Raymond van Barneveld

Vrijdag wacht nu een nieuwe ontmoeting met Raymond van Barneveld. Van Gerwen kijkt uit naar het duel met zijn landgenoot. "Dat is altijd een mooi affiche. De laatste twee jaar speelden we ook tegen elkaar. Vorig jaar heb ik gewonnen, het jaar ervoor heb ik verloren. Mijn laagste gemiddelde is 105, vorig jaar had ik 114 en won ik. Ik hoop dat ik dat weer kan doen. Ik ben in ieder geval de zware favoriet. Maar Raymond blijft een gevaarlijke speler, dat weet je gewoon."



Van Barneveld zelf heeft wel een idee hoe hij Van Gerwen kan verslaan vrijdag. "Misschien met vier of vijf pijlen, liever nog zes."