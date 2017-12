Eerste autowrak in brand gestoken in Veen, het is weer bijna oud en nieuw

VEEN - Een auto is woensdagnacht in vlammen opgegaan op de kruising van de Groeneweg en de Schmitzstraat in Veen. Daarmee is de eerste 'traditionele' autobrand rond de jaarwisseling in het dorp een feit.

De brandweer was rond kwart over twaalf ter plaatse om de brand onder controle te brengen. Het is de eerste autobrand rond oud en nieuw in Veen. In het dorp worden rond de jaarwisseling elk jaar weer meerdere autowrakken in de brand gestoken door jongeren.

Volgens een ooggetuige zouden ongeveer dertig mensen hebben toegekeken hoe de brandweer de brand bluste.



