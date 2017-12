Oliebollentest: hier kun je de lekkerste oliebollen van Brabant eten

EINDHOVEN - Oliebollenliefhebbers die met oud en nieuw alleen het allerbeste willen, moeten dit jaar naar Dre’s Bakery in Goirle. De bakkerij is met een achtste plek de best scorende oliebollenbakker van Brabant in de jaarlijkse oliebollentest van het AD. De Tilburgse Richard Voets is met zijn gebakkraam (13) de tweede Brabander op de lijst.

De oliebollen van Dre’s Bakery van bakkers Helge en Andreas van Dooren zijn volgens het AD een van de grote verrassingen van het jaar. ‘Goed gevuld en goed gebakken. Koop maar wat extra bloem in, het wordt druk’, is het commentaar.



Mede-eigenaar Andreas van Dre's Bakery is 'heel blij' met de verkiezing. Vorig jaar was zijn bakkerij nog de nummer drie van Brabant met een achttiende plek op de lijst. Toch is het recept niet veranderd ten opzichte van vorig jaar, zegt Andreas. "We blijven er wel heel veel aandacht in steken, dat betaalt zich uit. En het is ook een beetje geluk."



De bakkerij heeft al maatregelen genomen om de verwachte extra toestroom van oliebollenliefhebbers aan te kunnen. Andreas: "We hebben een nieuwe baklijn gekocht om meer oliebollen te kunnen produceren." Een oliebol bij de bakkerij kost een euro.



LEES OOK: Dit waren de beste oliebollenbakkers in 2016



Nummer twee

De Tilburgse oliebollenspecialist Richard Voets is met een dertiende plek de tweede Brabander op de lijst. Hij hoopte de best scorende Brabanders te worden, maar moet de bakkers uit Goirle dus net voor zich dulden. Toch is het commentaar op zijn baksels om over naar huis te schrijven ‘Richard Voets bakt de sterren van de hemel. Kwam van ver, nu aan de top. Klasse!’

De beste van vorig jaar ontbreekt

Grote afwezige in de lijst is de Brabantse aanvoerder van vorig jaar, Bread and Coffee uit Roosendaal.

Beste van Nederland

De allerbeste oliebollen van het land komen volgens de lijst van het AD net als vorig jaar van Bakkerij Klootwijk uit Rotterdam. Deze oliebollen zijn volgens de jury van ‘wereldklasse’.

Omstreden

De oliebollentest is niet helemaal onomstreden. De jurering wordt gedaan door een samengesteld consumentenpanel van het Centrum voor Smaakonderzoek, maar eerder dit jaar was er ophef nadat bekend werd dat cijfers in de lijst door journalisten werden verhoogd of verlaagd. Bovendien zou volgens veel bakkers de jurering te willekeurig zijn.



In de lijst van dit jaar worden om die reden geen cijfers meer gegeven. Ook zijn alleen de 75 beste bakkers bekendgemaakt. Vorig jaar waren het er nog 250, waarbij ook de slechtste bakkers werden aangewezen.



De beste Brabantse bakkers uit de AD Oliebollentest op een rijtje:

#8 Dre's Bakery

#13 Gebakkraam Richard Voets

#19 Bakkerij van Horssen

#29 Gebakkraam Denies

#30 Helmondsche Gebakkroam

#44 Meesterbakker van Iersel

#51 Hollandse Gebakkraam Tiny Paashuis