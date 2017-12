Drugslab bij de buren? 1 op de 5 Brabanders meldt het niet

"Ik doe niets, want het is mijn zaak niet", zeggen de deelnemers aan de Omroep Brabant Misdaadmonitor 2017.

EINDHOVEN - Een drugslab in de straat of buren die een hennepkwekerij hebben, bijna 20 procent van de Brabanders maakt hier geen melding van bij de politie. "Ik doe niets, want het is mijn zaak niet", zeggen deelnemers aan de Omroep Brabant Misdaadmonitor 2017. Dat geldt ook bij overlast door vandalisme, hangjongeren of ruzie op straat.

Sommige Brabanders dúrven overlast niet te melden. Wanneer er ruzie is op straat, zegt 31 procent uit angst niets te doen. In het geval van overlastgevende hangjongeren handelt 19 procent van de ondervraagden niet omdat ze bang zijn voor de gevolgen.



Omrijden door hangjongeren

Hangjongeren zorgen dan ook het meest voor een onveilig gevoel in de buurt (47 procent). Een deel van de mensen mijdt zelfs plekken in de wijk waar ze wonen door om te rijden of om te lopen. Het gevoel van onveiligheid door hangjongeren scoort hoger dan een onveilig gevoel door drugsgebruik of drugshandel in de omgeving.

In het algemeen voelen inwoners van Midden-Brabant zich minder veilig dan inwoners van de andere drie regio’s in de provincie. In vergelijking met de rest van Nederland voelen Brabanders zich daarentegen niet onveiliger.

Wat verder opvalt is dat een groot gedeelte van de voorvallen of misdrijven volgens het onderzoek niet wordt gemeld bij de politie (slechts 36 procent wel). Dat terwijl de deelnemers aan de Misdaadmonitor aangeven dat ze groot vertrouwen in de politie hebben.

Waarschuwen

Nicole Zandee, hoofdofficier van justitie in Oost-Brabant, vindt het ‘ongelooflijk jammer’ dat bijna 20 procent een drugslab of hennepkwekerij niet durft te melden. “Het is belangrijk dat we die mensen over de streep trekken om het wel te doen.”

Zandee denkt dat mensen nog meer gewaarschuwd moeten worden voor de risico’s. “Als er brand ontstaat in een hennepkwekerij kan dat vuur overslaan naar jouw huis. Van een drugslab komt chemische lucht af. Daarom vragen we om het te melden als je het niet vertrouwt.”

Onderzoek

Omroep Brabant heeft de afgelopen maand door Onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy onderzoek laten doen naar het veiligheidsgevoel van Brabanders en hoe ze omgaan met criminaliteit in hun naaste omgeving. Ruim 1600 mensen deden mee.

