Jaarwisseling verloopt nagenoeg droog en zacht, de buien komen later

EINDHOVEN - Goed nieuws voor iedereen die oud en nieuw viert in Brabant. Op een enkele bui na blijft het op de meeste plaatsen droog. Oudjaarsdag verloopt met 13 tot 14 graden erg zacht.

Het wordt rond de jaarwisseling 6 tot 7 graden. Wel gaat het waaien, waardoor het misschien iets frisser aanvoelt. De wind zorgt voor het afsteken van vuurwerk geen probleem. “De pijlen gaan niet kaarsrecht omhoog, maar over de wind hoef je je verder geen zorgen te maken”, aldus Bloem.



Wel wordt geadviseerd om flessen van waaruit pijlen worden afgeschoten, te verzwaren met zand of in te graven. Het vuurwerk zal goed te zien zijn omdat het niet mistig wordt.

Geluk

Een bui rond het proostmoment om twaalf uur is niet uit te sluiten. In het zuidoosten van de provincie is de kans op een bui het grootst. "Maar", zegt Bloem, "met een beetje geluk zijn de buien Brabant net uit."

Zondag gaat het overdag wel regenen. Ook in nieuwjaarsnacht blijft het niet droog.