Overlast hangjongeren bij seniorenflat Bergen op Zoom: burgemeester wil in gesprek met klaagster

BERGEN OP ZOOM - Burgmeester Petter van Bergen op Zoom wil in gesprek met Edith de Waal. De bewoonster van een seniorenflat aan de Plejadenlaan vertelde eerder aan Omroep Brabant hoe jongeren haar appartement bekogelden met eieren. Later ging er een steen door de ruit. Vorige week nog werd De Waal meerdere keren bedreigd. Volgens de gemeente gaat het om een conflict tussen één bewoner en een groep jongeren.

De Waal denkt daar anders over. Volgens haar hebben meerdere bewoners al langere tijd last van een groep hangjongeren. Ruim twee weken geleden werd haar appartement bekogeld met eieren. Eerder werden er al eens ijsjes naar haar gegooid. Op 10 december vloog er een steen door de ruit van de woning van Edith. Ze deed aangifte en had contact met de wijkagent.



'Zullen we batsen?

De Waal vertelt: "Het is even wat rustiger geweest. Maar vorige week ben ik weer twee keer bedreigd, dat ze me in elkaar willen slaan. Eén keer liep ik van mijn appartement naar de winkels. Zullen we batsen, zei er toen eentje. Dan lopen ze een stuk achter me aan terwijl ze onderling moeten lachen. Het is echt provoceren en uitdagen."



LEES OOK: Poep in de lift, ouderen in flat Bergen op Zoom zuchten al jaren onder overlast jongeren



Donderdag publiceerde Omroep Brabant de resultaten van de de Omroep Brabant Misdaadmonitor 2017. Daaruit blijkt dat 39 procent van de Brabanders overlast ervaren veroorzaakt door hangjongeren. Het gevoel van onveiligheid door hangjongeren scoort zelfs hoger dan een onveilig gevoel door drugsgebruik of drugshandel in de omgeving. Een deel van de ondervraagden mijdt hangjongeren actief.



Joints en vloeitjes

Dat laatste geldt niet voor Edith. Ze blijft haar dingen doen. Maar leuk is de overlast niet. "Iedereen die van de winkels naar de flat loopt, wordt uitgescholden. Ze hebben nu vakantie en hangen dus weer veel rond, ook in de hal bij de bergingen. Daar liggen dan joints, vloeitjes en folie."



"Er moets iets gebeuren", zo vindt Piet van den Kieboom van lokale politieke partij BSD. "We hebben donderdag een schriftelijk verzoek aan de burgemeester gedaan om te interveniëren. We willen dat hij in gesprek gaat met de bewoners. En wellicht ook met de woningcorporatie Stadlander en de politie en de imam van de Marrokaanse moskee. Ik heb eerder al gezegd dat het tuig is om de mensen zo lastig te vallen. We willen voorkomen dat de situatie daar escaleert."



'Geen overlastgevende jongeren'

De gemeente Bergen op Zoom stelt in een schriftelijke reactie dat 'er geen sprake is van overlastgevende jongeren waar door instanties collectief tegen opgetreden moet worden'. Tijdens een buurtfeest in september werd met bewoners over verschillende onderwerpen gesproken. Overlast veroorzaakt door jongeren, kwam toen nauwelijk ter sprake volgens de gemeente.



Het zou gaan om een conflict tussen één bewoonster en een groepje jongeren. Burgemeester Petter gaat in het nieuwe jaar graag in gesprek met de bewoonster van de flat. Onder anderen de wijkagent en de organisatie Traverse houden zich al met het conflict bezig.