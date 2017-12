'Hij keek zijn ogen uit', politie ontfermt zich over kind als moeder onwel wordt

Het jongetje was trots op zijn politiepet. (Foto: Facebook politie Dongemond)

BREDA - Een klein jongetje kreeg donderdagochtend de schrik van zijn leven toen zijn moeder niet goed werd in de Lidl-supermarkt aan de Jorisstraat in Breda. Het supermarktpersoneel ontfermde zich samen met wat andere klanten over de vrouw tot de hulpdiensten er waren.

Toen de vrouw in de ambulance werd nagekeken, besloten de agenten het jongetje hun politieauto te laten zien. "Hij keek zijn ogen uit. Om het plaatje van politieagent compleet te maken, mocht het jongetje ook nog de politiepet van een van onze collega’s opzetten."



Knuffel en chocolade

Moeder en zoon maken het naar omstandigheden goed. De politie laat weten blij te zijn met de hulp van de klanten - van wie een vrouw haar jas afstond aan de moeder - en het Lidl-personeel.

"Met name de medewerker die kwam aanzetten met een knuffeltje en wat chocolaatjes voor het jongetje."