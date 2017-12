Spookrijder die net vanaf het ziekenhuis vertrok, veroorzaakt ongeluk met vier gewonden

BREDA - Een spookrijder reed donderdagmiddag in Breda frontaal op een auto met drie inzittenden. De vrouw reed vanaf de afrit van Amphia Ziekenhuis locatie Langendijk de verkeerde weghelft van de zuidelijke rondweg op. De vier betrokkenen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn.



De Graaf Engelbertlaan werd in beide richtingen afgesloten.In eerste instantie vermoedde de politie dat de vrouw over de middenberm was geschoten. Later bleek dat ze vanaf het ziekenhuis tegen de verkeerde rijrichting inreed.