Longkanker: meest dodelijke kankersoort in West- en Midden-Brabant

Longkanker is de meest dodelijke kankersoort in Midden- en West-Brabant.

BREDA - Van de mensen die sterven aan kanker, hebben de meeste slachtoffers in West- en Midden-Brabant longkanker. De regio scoort daarmee het hoogst van heel Nederland. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en LocalFocus.

In het westen van de provincie gaat het om 27,7 procent. In Midden-Brabant om 27 procent. In Noord- en Zuidoost-Brabant is dit lager: respectievelijk 25,4 en 25,2 procent.

Het is lastig te zeggen waarom het cijfer hoger ligt in de regio. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKN) komt longkanker bij 85 procent van de patiënten door roken. “Of mensen dan ook meer roken in West- en Midden-Brabant is lastig te zeggen, maar je zou het wel denken”, aldus een woordvoerder.Ze geeft dat er meer onderzoek nodig zou zijn om dit echt te kunnen stellen. “Maar het is wel eerder gebleken dat er in Rucphen relatief veel mensen met longkanker zijn, omdat er veel gerookt wordt.”Van de mensen die overlijden aan de ziekte, gaat het in Alkmaar het minst vaak om longkanker. Het ligt daar op 18,4 procent.