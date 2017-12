Kinderen onder een regen van snoep: een droom met een boodschap

VALKENSWAARD - Onder een regen van snoep staan: een droom voor veel kinderen. In Valkenswaard gebeurde het donderdag. Daar werd Onnozele Kinderen gevierd, een katholieke feestdag.

Vanuit de toren van de Sint Nicolaaskerk werden honderden kilo’s snoep naar beneden gegooid. Met emmertjes, tasjes en zelfs paraplu’s werd het snoepgoed door tientallen dolenthousiaste kinderen én hun ouders opgevangen.

Basis van het christendom

Onnozele Kinderen is al erg oud. Volgens de overlevering is 28 december de dag waarop rond het begin van onze jaartelling koning Herodes een massamoord aanrichtte onder kinderen. De koning was namelijk bang dat De Messias was geboren.

Katholieken beschouwen de slachtoffertjes als martelaren. In Valkenswaard leggen ze de kinderen daarom extra in de watten.

“De achtergrond van dit feest is pijnlijk”, erkent pastoor Felie Spooren van de Willibrordparochie Valkenswaard/Waalre. “Maar er worden nu nog steeds onschuldige kinderen vermoord. Er is zoveel kinderleed, terwijl we weten dat er juist voor de kinderen vreugde moet zijn.”

Tassen vol snoep

Vreugde bracht de snoepregen in Valkenswaard in ieder geval. Al vloeide hier en daar ook een traantje omdat de zuurtjes en lolly’s soms best hard op de kinderhoofdjes terecht kwamen.