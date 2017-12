Vrouw op brommer aangereden door stadsbus in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij een ongeval op de Winston Churchillaan in Eindhoven is een vrouw zwaargewond geraakt. De vrouw reed op een brommer toen zij werd aangereden door een stadsbus.

Volgens een persfotograaf ter plaatse heeft de vrouw ernstig hoofdletsel. De aanrijding vond plaats op een steenworp afstand van het ziekenhuis in Eindhoven, maar de vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis in Tilburg waar specialistische zorg beschikbaar is.



Het lijkt erop dat de brommer óf de bus door rood is gereden. Het is nog niet duidelijk bij wie de fout ligt. De politie laat daar nog onderzoek naar doen.



De buschauffeur is kort onderzocht door ambulancepersoneel. Hij is enorm geschrokken en werd opgevangen door zijn werkgever. De passagiers in de bus hebben hun reis met een andere bus kunnen vervolgen.