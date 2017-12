Oppermachtige Mathieu van der Poel, honderd procent score

LOENHOUT - Mathieu van der Poel heeft donderdagmiddag de zesde wedstrijd in de DVV-trofee op zijn naam geschreven. In Loenhout kwam hij in de Azencross ruim een halve minuut voor concurrent Wout van Aert over de streep. De eerste vijf wedstrijden schreef Van der Poel ook al op zijn naam.

De start van Van der Poel was niet lekker. Terwijl Van Aert aan kop van het veld weg probeerde te rijden, had de veldrijder van Beobank-Corendon meerdere renners voor zich. Na afloop gaf hij tegenover Sporza aan dat zijn start niet optimaal was. "Ik had even nodig om er in te komen vandaag."



De goede start was voor Van Aert niet genoeg voor de winst. Van der Poel had na de eerste ronde vijftien seconden achterstand, maar kwam al snel bij de koploper. De Europees kampioen zette op een gegeven moment een keer aan en reed weer solo. Bij het ingaan van de slotronde keek Van der Poel eens om, maar zijn concurrentie was nergens te bekennen.



Op de finish had Van der Poel uiteindelijk 35 seconden voorsprong op Van Aert. De Belg Toon Aerts werd derde. In het algemeen klassement gaat Van der Poel met zes zeges in zes wedstrijden ook aan de leiding, Aerts en Michael Vanthourenhout volgen als nummer twee en drie.Voor Van der Poel was het zijn eerste zege in Loenhout. Nooit eerder kwam hij daar als eerste over de meet. Vorig jaar kwam hij hard ten val, daardoor moest hij in aanloop naar het WK meerdere wedstrijden aan zich voorbij laten gaan.Bij de vrouwen was Maud Kaptheijns uit Westerhoven de beste Brabantse. Ze werd zesde, de Belgische Sanne Cant won voor het derde jaar op rij.