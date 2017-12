Lichten en radio aan: zo help je je paard door oud en nieuw

DEURNE - Niet alleen huisdieren als honden kunnen last hebben van het harde geluid van het vuurwerk, ook paarden staan niet te wachten op al het geknal. “Elke eigenaar kent zijn eigen paard het beste en weet dus wat hij moet doen”, weet Willem-Jan Piggen uit ervaring. Hij is locatiemanager van Hippische Centrum Deurne.

Net als honden reageren niet alle paarden hetzelfde op vuurwerk. “Een paard schrikt snel, het is een vluchtdier. Maar er zijn wel verschillen. Je hebt koudbloedige rassen zoals een Fries, Fjord of Haflinger. Die zijn van nature rustiger dan Arabisch gefokte paarden en dravers. Die zijn nerveuzer van nature”, weet Willem-Jan.



Bij deze laatste groep worden vaak de benen extra ingepakt om blessures te voorkomen.





Op het centrum in Deurne staan niet de doorsnee manegepaarden. De dieren behoren tot de internationale top en de eigenaren komen van over de hele wereld. Daarom ook zijn er voldoende mensen aanwezig in de oudjaarsnacht om de paarden op stal in de gaten te houden. “De parkbeheerder is hier maar ook de verschillende eigenaren hebben verzorgers, grooms, in dienst die extra rondes zullen lopen."- Zet het paard binnen en houdt ramen en deuren zoveel mogelijk dicht om de stal te isoleren.- Zet een radio aan voor afleiding en doe het licht aan om flitsen te maskeren.- Voer hooi rond 23.45 uur zodat het paard zich focust op het eten en niet op geluiden.- Zet een rustig paard of pony naast of tegenover een nerveus paard; onderling contact zorgt voor rust.- Pak de benen van het paard in met bandages om te voorkomen dat ze zich bezeert.- Kijk op http://www.bokt.nl/ waar hobbyruiters kennis en ervaringen delen.