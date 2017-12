Coen zoekt zijn redders: wie bracht hem naar het ziekenhuis?

HELMOND - Wie zijn de twee jongens die in de nacht van donderdag op vrijdag de gewonde Coen Heesakkers naar het Elkerliek ziekenhuis in Helmond brachten? De 18-jarige Coen wil zijn twee redders in nood graag bedanken.

Het gebeurde rond een uur of vier ’s nachts. Coen had – zoals zijn vader Geert het beschrijft – wat te veel 'limonade' gedronken. Op weg naar huis viel de Helmonder in de buurt van het Havenplein van zijn fiets. En flink ook: hij had een snee bij zijn wenkbrauw die hevig bloedde.



Zakdoek

De twee jongens zagen alles gebeuren en schoten hem te hulp. "Die hebben Coen netjes geholpen en een zakdoek gegeven", vertelt vader Geert. De ene jongen bracht Coen in een auto naar het ziekenhuis. De andere jongen bracht de fiets naar het Elkerliek. Ze bleven bij Coen totdat zijn familie arriveerde.



Door alle gebeurtenissen is Coen die avond helemaal vergeten zijn helpers te bedanken. Dat wil hij nu alsnog doen. "Coen wil de jongens persoonlijk bedanken omdat hij het geweldig vond dat die twee jongens hem hebben geholpen", zegt zijn vader. "Dan belt hij ze graag op of gaat hij bij hen langs."



Eén van de twee jongens zou Tarik heten. De auto waarmee Coen naar het ziekenhuis is gebracht, was waarschijnlijk een groene Peugeot 205.