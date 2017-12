Floor van den Brandt zorgt niet voor verrassing en mist Olympische Spelen

HEERENVEEN - Floor van den Brandt heeft zich donderdagmiddag niet geplaatst voor de Olympische Spelen van 2018. De schaatsster uit Haarsteeg was na honderd meter de snelste, maar kwam op de 500 meter uiteindelijk als achtste over de finish.

Van den Brandt reed in de laatste rit tegen Jorien ter Mors, de huidige Nederlands kampioen. Ze versloeg Ter Mors in het directe duel en had de snelste tijd na 100 meter, maar met 38,73 seconden kwam ze niet in de buurt van de eindtijd van Anice Das: 38,42.



Das

De 31-jarige Das is ondanks haar zege nog niet zeker van een ticket voor de Olympische Spelen. Volgens het selectiemodel van de schaatsbond is de 500 meter de minst belangrijke afstand bij de vrouwen.



Das mag hopen op een olympisch ticket, maar is daarvoor afhankelijk van de uitslagen op de andere afstanden.



