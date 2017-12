Lichaam van omgebrachte Hennie de Laat uit Tilburg vrijgegeven

TILBURG - Het lichaam van de omgebrachte Hennie de Laat uit Tilburg is donderdag vrijgegeven door de politie. De familie kan daardoor eindelijk afscheid nemen van de 58-jarige Hennie.

De politie arresteerde woensdagmiddag een verdachte in de zaak. De advocaat van de man laat weten dat de 35-jarige verdachte in volledige beperking zit. De man mag dus geen contact hebben met de buitenwereld. Waarom dat zo is, wordt niet bekendgemaakt.



Misdrijf

Het lichaam van Hennie de Laat werd afgelopen zaterdag op straat gevonden door een voorbijganger. De politie vermoedde al snel dat de vrouw door een misdrijf om het leven was gekomen.



Woensdagavond liepen zo'n 250 mensen in een stille tocht voor Hennie de Laat. Dochter Nina (17) organiseerde deze voor haar moeder.