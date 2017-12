Voet van voormalig WK-darter Toon Greebe geamputeerd

DEN BOSCH - Toon Greebe, deelnemer aan het WK darts van 2008 en 2010, heeft zijn rechtervoet moeten laten amputeren. De darter uit Den Bosch ging woensdag met pijn aan zijn voet naar het ziekenhuis en daar bleek dat amputatie onvermijdelijk was.

Greebe had al langere tijd last van zijn voet, maar de pijn werd steeds erger. Woensdag besloot hij naar het ziekenhuis te gaan en kreeg daar het slechte nieuws. Zijn rechtervoet is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis tot boven de enkel geamputeerd.



Enorm grote ontsteking

"Ontzettend tragisch nieuws", zegt dartsverslaggever Arjan van der Giessen. "Toon lijdt al een tijdje aan diabetes en is heel veel afgevallen. Hij had al een tijd lang enorme pijn aan zijn voeten, vooral zijn rechtervoet."



"Gisterenavond is hij naar het ziekenhuis gegaan, want hij trok het niet meer met de pijn. Er zat een enorm grote ontsteking bij zijn voet, zo erg dat zijn rechtervoet tot boven de enkel geamputeerd moest worden."



Sjaal FC Den Bosch

Greebe, die tijdens het grootste dartstoernooi een keer met een sjaal van FC Den Bosch het podium op kwam lopen, speelde in 2008 tegen Peter Manley (3-2 nederlaag) en in 2010 tegen John Part (3-0 nederlaag).