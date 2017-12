Oud-teamgenoten over megatransfer Virgil van Dijk: 'Hij huilde als hij verloren had'

BREDA - Hij is de duurste Nederlandse voetballer ooit: Virgil van Dijk uit Breda. Liverpool kocht de verdediger voor 84 miljoen euro. De 26-jarige voetballer begon bijna twintig jaar geleden bij de pupillen van WDS '19 in Breda. Daar hebben ze mooie herinneringen aan hem.

Oud-ploeggenoot Jordy Breugel speelde als keeper vlak achter hem. "Ik had weinig te doen. Niemand kwam voorbij Virgil. Ik verheugde me altijd op de penalty's. Dan had ik tenminste wat te doen", lacht hij.



Volgens hem viel de speler al meteen op. "Virgil was op elk gebied verder dan zijn medespelers. Hij genoot ook echt van het voetbal."

'Bloedfanatiek'

"Als ik een mannetje voorbij liet gaan, dan loste hij het wel op", vult Bredanaar Mitchell de Waard (26) aan, die ook met hem speelde. "Hij is enorm gepassioneerd. Hij huilde altijd als hij een wedstrijd verloren had. Zelfs bij een partijtje op straat, was hij bloedfanatiek."



"Het overzicht, de manier van spelen, alles klopte. Hij viel echt op. Ik ben trots dat ik zijn trainer mocht zijn", weet oud-trainer Rik Kleijn. "Het is haast niet te bevatten dat hij nu voor zo'n hoog bedrag verkocht is."

Nul

Veel oud-clubs van de speler profiteren van de transfer. Zo krijgt FC Groningen vermoedelijk acht ton en Willem II naar verluidt ruim drie ton. "WDS '19 krijgt helemaal niets. Nul euro", lacht bestuurslid Wouter van de Vendel. "Dat is misschien oneerlijk, maar we zijn wel erg trots dat hij hier heeft gespeeld."

Virgil pronkte vorige maand nog met zijn Bredase verleden. Geheel onverwacht bezocht hij een training van zijn oude club. Als cadeautje bracht hij toen een gesigneerd shirt mee.