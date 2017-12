Veroorzaker van auto-ongelukken rijdt twee keer door

BOXMEER - In Boxmeer zijn donderdag in korte tijd twee ongelukken gebeurd waarbij in beide gevallen de veroorzaker doorreed. De politie vermoedt dat het om dezelfde persoon gaat.

De ongelukken gebeurden tussen halfdrie en kwart voor drie op de Beugenseweg en op Den Entrepot. Dit zijn twee straten die dicht bij elkaar in de buurt liggen.



Getuigen

Veel mensen hebben de ongelukken zien gebeuren. De politie Boxmeer schrijft op Facebook dat ze graag met die getuigen in contact komt.