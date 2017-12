Flipt jouw hond van vuurwerk? Vijf tips om het te voorkomen [FILMPJE]

BRABANT - Rotjes, vuurpijlen of zelfs mortieren. Al dat vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een nachtmerrie voor veel hondenbezitters. Hoe zorg je er nu voor dat je hond rustig blijft tijdens al dat geknal? Hier alvast vijf tips van gedragsdeskundige Pieke Everaert (44) uit Breda.

Oefenen met filmpjes

Oefening baart kunst. Zet een vuurwerkfilmpje aan op je televisie en laat je honden wennen aan het geluid. Hoe eerder je hiermee begint, hoe beter. Zet het geluid niet gelijk op zijn hardst, maar bouw dit geleidelijk op. Je zult merken dat de viervoeters steeds meer kunnen hebben. Ook bij echt vuurwerk zullen ze minder heftig reageren.



Het is heel verleidelijk om je maatje meteen te knuffelen, omhelzen of te masseren als hij piept. Dat moet je niet doen, want dan wordt het alleen maar erger. Anders voed je zijn angst.Hoe speciaal je de jaarwisseling ook wilt maken, voor je hond moet het gewoon voelen als een normale avond. Doe de gordijnen dicht en zet de televisie of radio aan. Wees niet te gespannen, want dat voelt ‘fikkie’ ook. Laat je kinderen niet dicht bij het raam vuurwerk afsteken en ga ook geen champagneflessen ontkurken. Kortom: doe alsof het een gewone avond is.Het lijkt verstandig om je bange hond zoveel mogelijk langs het vuurwerk te laten lopen. Onder het motto: ‘Dan kan hij alvast wennen’. Toch is dat niet slim, want het kan zeer traumatisch zijn voor je hond. Blijf dus zoveel mogelijk binnen en laat hem rustig wennen door middel van oefeningen.Bouw een goede band op met je hond. Dat is de belangrijkste tip en dat kost tijd. De hond voelt zich alleen veilig bij zijn baas als hij hem ook als zijn leider ziet en erkent. Dan zal hij je ook vertrouwen als je zegt dat er niets aan de hand is.