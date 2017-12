Nieuwjaarsnacht wordt steeds rustiger, waar ging vorig jaar het meeste mis?

EINDHOVEN - Tijdens afgelopen jaarwisseling waren er flink minder incidenten dan in het jaar dáárvoor. Tijdens de laatste jaarwisseling waren dat er 296 tegenover 396 een jaar eerder.

De getelde meldingen gaan over mishandeling, brand, vernielingen, vuurwerk(overlast), verstoring van openbare orde en het tegenwerken van hulpverleners. Zo was er in Heeze-Leende één zware mishandeling of bedreiging. In Breda en Tilburg waren dat er 21.



Relatief gezien vonden de meeste incidenten vorig jaar plaats in Oosterhout: daar waren er 9,5 incidenten per 10.000 inwoners. De rustigste jaarwisseling kon je beleven in Boekel of Bladel, daar gebeurde helemaal niets.



Breda (149),

Tilburg (128),

Den Bosch (101),

Helmond (74),

Bergen op Zoom (56),

Oosterhout (52),

Oss,

Meijerijstad en

Roosendaal.

In Breda waren er toen 11,3 incidenten per 10.000 inwoners,

in Geldrop-Mierlo 11,6 per 10.000 inwoners en

in Aalburg vonden er zelfs 13,8 incidenten per 10.000 inwoners plaats.

Als we naar de totale aantallen kijken is te zien dat in Eindhoven het meest gebeurde met 153 meldingen. Daarna volgen:In 2015 sprongen Breda, Geldrop-Mierlo en Aalburg eruit: