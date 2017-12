Verrassing! De vriend van Henk Krol komt niet uit Colombia maar uit... Groningen

EINDHOVEN - Kerst was dit jaar 'subliem' voor Tweede Kamerlid Henk Krol en zijn partner. Voor het eerst was er namelijk een heel bijzonder iemand bij het kerstdiner aanwezig: de biologische moeder van zijn vriend. Dit jaar ondekte zijn vriend namelijk dat zijn moeder gewoon in Nederland woont en niet in Colombia, zoals hij jaren gedacht had.

“Mijn vriend wist zijn hele leven al dat hij geadopteerd was. Zijn adoptieouders zijn helaas allebei overleden en hij was toch wel benieuwd wie nou zijn biologische moeder was", vertelde Krol donderdag in het programma Brabants Bont.

Colombia?

"Hij had altijd van zijn adoptieouders gehoord dat hij uit Colombia kwam. Tot er ineens een brief kwam van een stichting die bemiddelt tussen ouders en kinderen die geadopteerd zijn. Daar kreeg hij te horen dat zijn moeder gewoon Nederlandse is en in Groningen woont. Dat was schrikken.”



De moeder van Henk's vriend studeerde nog toen ze zwanger raakte en werd door haar familie gedwongen om haar zoon af te staan. Dit jaar zagen moeder en zoon elkaar voor het allereerst.

Krol: “We hebben haar uitgenodigd tijdens kerst. Ik heb echt een kerstverhaal aan me voorbij zien trekken. Het was een van de mooiste kersten die ik ooit heb meegemaakt.”