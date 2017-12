150 kilo online besteld zwaar illegaal vuurwerk ingenomen bij grote politie-actie

TILBURG - De politie heeft donderdag tijdens een grote actie 150 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen. Op negen adressen in zes verschillende gemeenten werd vuurwerk uit Polen, Italië, België en China gevonden.

Het ging om woningen in de gemeenten Oisterwijk, Udenhout, Tilburg, Waalwijk, Rijen en Berkel-Enschot. De actie was gericht op illegaal zwaar vuurwerk dat via internet is besteld uit het buitenland.



De buit bevatte onder meer lawinepijlen, shells, mortieren en Cobra's. De actie volgde op rechercheonderzoek naar illegaal vuurwerk.



