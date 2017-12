Hoe het leven als verslaggever op een knotsgek WK darts is? Nou zo...

LONDEN - Verslaggever Arjan van der Giessen is een bekende verschijning in de dartswereld. De inwoner van Empel kent alle spelers en alle spelers kennen hem.

"Dit is mijn 21ste WK. Het begon allemaal voor mij in 1998 bij de Embassy, dat heet tegenwoordig de Lakeside. Dat is het WK van dartsbond BDO. Sinds een paar jaar volg ik het WK van de PDC, omdat daar nu alle toppers aan meedoen", vertelt de dartsverslaggever van RTL7.



"De sfeer maakt het WK enorm bijzonder. De spanning is hier voelbaar. Bij spelers, fans en de pers. Tijdens het WK is alles extremer. Zowel de blijheid van een overwinning, maar ook de teleurstelling van een nederlaag."



Van der Giessen: "Er is mij wel eens gevraagd of ik tijdens het WK een andere rol zou willen hebben bij RTL, bijvoorbeeld eindredactie. Maar ik vind het mooi om bij de spelers te zijn. Die spanning, ik wil het gewoon voelen. En dat kan alleen als je hier bent."



De verslaggever maakt tijdens het WK alles behalve dagen van negen tot vijf. Hieronder vertelt hij hoe zijn dag er uitziet.



Een van de belangrijkste onderdelen van het werk van Van der Giessen is het interviewen van spelers.Om goed voorbereid te zijn op de interviews bekijkt Van der Giessen alle wedstrijden vanuit een speciale ruimte.De inwoner van Empel heeft sinds een paar jaar, net als de spelers, een bijnaam gekregen. Arjan gaat in de dartswereld als The Feather (het veertje) door het leven. Rustig door Alexandra Palace lopen is er voor hem niet meer bij. Veel Nederlandse fans willen met de verslaggever, die ook regelmatig voor de camera verschijnt, op de foto en vragen om een handtekening. "Dat is erg leuk."Van der Giessen heeft veel plezier in zijn werk. "Ik besef dat ik in een bevoorrechte positie zit. Bijna niemand kan zo snel na een wedstrijd met een speler spreken. De eerste emotie kan ik opvangen en dat is mooi."Zenuwachtig voor interviews is hij niet. "Na al die jaren heb ik dat niet meer. Al vind ik het wel lastig om Raymond van Barneveld te interviewen na een nederlaag. Hij is dan zo enorm negatief over zichzelf en brandt zichzelf af. Dat vind ik jammer, want dat verdiend hij niet. Maar goed, hij doet het zelf."