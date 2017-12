Geen centimeter meer! Extra verkeersborden tegen vastrijden vrachtwagens onder viaduct Waalwijk

WAALWIJK - Drie meter en zestig centimeter. Zoveel ruimte is er tussen het viaduct en de weg en geen centimeter meer. Rijkswaterstaat heeft donderdag extra waarschuwingsborden met die hoogte geplaatst bij het beruchte viaduct in Waalwijk.

Het is blijkbaar nodig, want al zeker negen keer heeft een vrachtwagen zich vastgereden onder het viaduct aan de Hertog Janstraat. Als dat gebeurt moet de weg worden afgesloten. Al het verkeer vanaf de snelweg A59 moet dan omrijden.

Het viaduct is een probleem voor menig vrachtwagenchauffeur. Toch geven meerdere borden tijdig aan dat bepaald vervoer niet onder het viaduct past. Ook hangt er een ketting voor het viaduct die geluid maakt als te hoog verkeer de overgang nadert.

"Chauffeurs die zich vastrijden onder het viaduct zijn gewoon dom en lomp en zitten te slapen", zei Jan Schilder van het Waalwijkse transportbedrijf Van der Linden eerder tegen Omroep Brabant. Volgens hem staan er genoeg borden. "Maar als je met een wagen van vier meter hoogte toch doorrijdt, dan gaat het natuurlijk fout", aldus Schilder.

Zowel Rijkswaterstaat als de gemeente stellen dat het viaduct beslist niet lager is dan de vermelde 3,60 meter. De nieuwe borden moeten ervoor zorgen dat er nu geen vrachtwagens meer in de problemen komen.