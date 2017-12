Gewapende overvaller Domino's Pizza in Breda vertrekt met kleine buit

BREDA - Op het Graaf Hendrik III-plein in Breda heeft een gewapende man donderdagavond een overval gepleegd. Hij bedreigde het personeel met een mes en eiste geld.

De overvaller kwam rond elf uur 's avonds de vestiging van Domino's binnen. De politie gaf eerder aan dat hij niks buit had gemaakt, maar de man blijkt uiteindelijk een klein geldbedrag mee te hebben genomen.



Onderzoek recherche

De politie heeft in de omgeving gezocht naar de dader, maar hem niet meer gevonden. De recherche doet nu nader onderzoek.



De man droeg een grijze hoody en een korte rode broek met daaronder een grijze legging. Verder had hij volgens de politie 'sportieve werkschoenen' aan.

De vestiging van Domino's was vaker doelwit van verschillende overvallen. In januari 2015 werd voor de derde keer in een half jaar een overval gepleegd op de zaak. Een medewerker werd toen bedreigd met een pistool.

Maatregelen

Het 'dwong' de eigenaar tot maatregelen. Hij heeft toen extra beveiligingscamera’s en verlichting laten ophangen en een overvalknop laten installeren