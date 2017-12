Grimmige sfeer rondom nieuwe autobrand in Veen

Het is de tweede autobrand in twee dagen tijd. (Foto: GinoPress)

VEEN - In Veen is donderdagavond weer een auto in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een auto op de Witboomstraat. Er zouden twee mensen zijn aangehouden.

Volgens het BD was de sfeer 'uitermate grimmig', werd er gevochten met de politie en werd er met stenen en bierflessen gegooid naar de agenten en brandweerlieden. Er zouden twee mensen zijn aangehouden.



Woensdag vatte een auto vlam op de kruising van de Groeneweg en de Schmitzstraat. In Veen worden elk jaar rond de jaarwisseling meerdere autowrakken in brand gestoken door jongeren.



'Kind in paniek'

Eerder op de avond was er in Aalburg, de gemeente waar Veen onder valt, ook al een kerstboom uit een tuin gehaald en in brand gestoken. "Een jong kind van dat gezin was in paniek. Dat kon niet bevatten wat er gebeurde", laat de politie weten. "Begrijpen de daders wel wat ze teweegbrengen bij iets waarvan zij denken dat het grappig is?"