Brand in stacaravan op camping Mattenburg in Nieuw-Vossemeer

Het vuur was in de omtrek goed te zien. (Foto: GinoPress)

NIEUW-VOSSEMEER - Op camping Mattenburg in Nieuw-Vossemeer is in de nacht van donderdag op vrijdag een stacaravan in vlammen opgegaan. De brand werd rond twee uur ontdekt.

De gewaarschuwde brandweer kon niet voorkomen dat de stacaravan verloren ging.



Op het moment dat het vuur uitbrak, was er niemand in de caravan aanwezig. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.