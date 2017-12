'Werklozen die met giftig chroom-6 hebben gewerkt, moeten vergoeding krijgen', zegt commissie

De slachtoffers kwamen via treinen in contact met chroom-6. (Foto: archief)

TILBURG - Een onafhankelijke onderzoekscommissie vindt dat zo'n 800 werklozen die met het giftige antiroestmiddel chroom-6 hebben gewerkt, snel een vergoeding moeten krijgen van de gemeente Tilburg. Dat schrijft de commissie in een advies aan het college van Tilburg.

De gemeente moet bepalen hoe hoog die vergoeding wordt, luidt het advies van de onderzoekscommissie.

Het gaat om werklozen die tussen 2004 en 2011 mogelijk in contact kwamen met chroom-6. Ze werkten tijdens een reïntegratietraject in de werkplaats van de NS in Tilburg. Daar schuurden ze verflagen van oude treinstellen, waar zeer waarschijnlijk chroom-6 inzat dat vrijkwam bij de werkzaamheden. Het schuren gebeurde zonder afdoende beschermingsmaatregelen. Veel betrokkenen hebben daarna gezondheidsklachten ontwikkeld.

Geen erkenning van aansprakelijkheid

De onderzoekscommissie benadrukt dat de vergoeding geen erkenning van aansprakelijkheid is door de gemeente. Ook mensen die geen gezondheidsproblemen hebben na het werken met chroom-6, moeten in aanmerking komen. Sinds 2016 leven ze met de onzekerheid of ze mogelijk ziek zijn geworden door de kankerverwekkende stof.

De vergoeding komt bovenop de 385 euro die de betrokkenen sinds 2016 jaarlijks kunnen krijgen. Dat bedrag staat gelijk aan het eigen risico van de zorgverzekering en moet de drempel om medische hulp te zoeken verlagen.

Strafrechterlijk onderzoek

De onderzoekscommissie verwacht in september volgend jaar klaar te zijn met haar onafhankelijke onderzoek naar het Tilburgse chroom-6-schandaal. Ondertussen loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek van justitie naar de NS en gemeente Tilburg.