Zware klap voor oliebollenbakker Marco Vlemmix: kraam brandt uitgerekend nu af

EINDHOVEN - Hij was van plan om duizenden oliebollen te verkopen, maar dat zit er even niet in. Marco Vlemmix trof zijn oliebollenkraam aan de Tongelresestraat in Eindhoven vrijdagochtend uitgebrand aan. En dat vlak voor oud en nieuw. “Dit is echt wel een klap, ja.”

De brand brak waarschijnlijk rond een uur of vier ’s nachts uit. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken. “Ik zou niet weten door wie”, vertelt Marco. Of het om baldadigheid of een gerichte actie gaat, durft hij ook niet te zeggen. “Ik heb met niemand ruzie.”

De oliebollenbakker kwam rond acht uur ’s ochtends aan bij zijn kraam. Hij dacht eerst dat er alleen een raam was ingegooid, maar kwam er al snel achter dat de boel in brand had gestaan. “Hoe ga ik dit oplossen, dacht ik?” Een ongelukkigere timing is er zo’n beetje niet.

Tijdelijke kraam

Toch kan Marco rondom de jaarwisseling nog wel zijn lekkernijen verkopen. “Een heel goede collega heeft een van zijn kramen ter beschikking gesteld.” De ondernemer verkoopt vanaf zaterdag vanuit die oliebollenkraam.

“Dat is hartstikke fijn. Maar verder moet ik natuurlijk wel van alles en nog wat regelen en kan ik vandaag niet verkopen”, zegt hij aangeslagen.



Marco doet er daarom alles aan om herhaling te voorkomen. Dat houdt zelfs in dat hij in een slaapzak overnacht in de kraam. "Er zijn klanten die al jaren bij ons komen. Het kan niet zo zijn dat we op deze locatie geen oliebollen aanbieden."