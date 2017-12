Boodschappen doen op nieuwjaarsdag kan in deze supermarkten [OVERZICHT]

EINDHOVEN - Even een sapje bij de winkel op de hoek halen na een heftig feest bij de buren, is lastig op nieuwjaarsdag. Maar er zijn genoeg supermarkten die wél de deuren openen. Hieronder een overzicht.

Vooral in de grote steden zijn er nog aardig wat supermarkten open. Alleen in Den Bosch is het goed zoeken naar een winkel die klanten binnenlaat.



Mensen die in de buurt wonen van de grote Albert Heijns en Jumbo’s hebben mazzel, deze zijn voor een groot deel open. En in tegenstelling tot met de kerstdagen vaak ook op de normale tijden.





Staat de supermarkt in jouw gemeente er niet bij? Kijk dan op de website van Jumbo Albert Heijn of Lidl.