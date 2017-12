Jongen (17) zwaargewond bij steekpartij in Eindhoven

EINDHOVEN - Een 17-jarige jongen is donderdagnacht neergestoken op het Stationsplein in Eindhoven bij een grote vechtpartij. Dat meldt de politie.

De jongen werd neergestoken tijdens een vechtpartij tussen verschillende groepen. Hij had een steekwond in zijn bovenlichaam en moest met de ambulance naar de intensive care van het ziekenhuis worden gebracht. Daar is hij behandeld aan zijn verwondingen.



De politie kwam de jongen pas tegen toen ze een auto staande hield op de Tongelresestraat. De gewonde jongen was bijrijder. Bij hem in de auto zaten een aantal andere personen die betrokken waren bij de vechtpartij.



Het is nog onbekend of er mensen zijn aangehouden. De politie zoekt getuigen van de vechtpartij.