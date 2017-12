Drogist haalt 'giftige' abrikozenpitten die man bijna fataal werden uit schappen

EINDHOVEN - Drogisterijketen Erica Kruiderijen heeft alle zakken met abrikozenpitten uit de schappen gehaald, nadat een man bij een Erica-winkel op het station in Eindhoven een zakje had gekocht en meteen half had leeggegeten. De man werd in de trein onwel, belandde op de intensive care en overleed bijna.

In abrikozenpitten zit een hoeveelheid cyanide die bij een hoge dosering leidt tot vergiftiging. Als een hoge dosis cyanide via de mond wordt ingenomen, is dat bijna altijd dodelijk. Op de etiketten van de zakjes abrikozenpitten bij Erica stond 'maximaal vijf pitten per dag' vermeld.



De man, de 74-jarige Gert Arts uit Roermond, had de waarschuwing niet gezien en had het halve zakje leeg gegeten. "Zo'n zakje ligt daar tussen de normale nootjes en dingen", zegt hij in RTL Nieuws. "Dat ga je echt niet lezen. Dat moet er echt héél duidelijk opstaan. Dat het dodelijk is als je er meer dan tien van eet."



Eerdere waarschuwing

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) benadrukt dat mensen etiketten van producten moeten lezen. De NVWA waarschuwde tien jaar geleden al voor de gevaren van met name abrikozenpitten, en ook van bittere amandelen.



Ze adviseerde toen de etiketten aan te passen en ook de hoeveelheden die maximaal mochten worden verkocht, wat ook gebeurde. Winkeliers zouden er volgens een woordvoerster van de NVWA er beter aan doen om deze producten niet tussen snacks als cashewnoten en walnoten te leggen. "Het is een andersoortig product, dat bij verkeerd gebruik echt gevaarlijk is."



Erica Kruiderijen heeft elf vestigingen, waaronder in Eindhoven, Den Bosch en Tilburg.