Dit nieuws pushte Omroep Brabant in 2017 en wel hierom...

EINDHOVEN - Zwerm wespen valt mensen aan, vrouw gedood met kokend water en megafile op A27 na ongeluk. Een kleine greep uit de 390 pushberichten die Omroep Brabant tot nu toe stuurde dit jaar. Een – ook voor ons - confronterende lijst. Want: een groot gedeelte van die notificaties bracht slecht nieuws. Een overzicht.

Twaalf van de 25 meest geopende pushberichten gingen over problemen op de weg. Met op nummer één het bericht over een vrachtwagenbrand op de A67 op 4 augustus. Dat bericht werd door 82.497 mensen geopend.



Het pushbericht waar mensen het minst in geïnteresseerd waren, ging over de Tilburgse afperser Aydin C. die hoorde dat hij een gevangenisstraf van tien jaar kreeg. 21.539 mensen openden die notificatie.

Live

We lieten jullie zeker 21 keer weten dat je vanaf onze kanalen live kon meekijken met een evenement of gebeurtenis. Zo waren we bij de opening van de nieuwe Eftelingattractie Symbolica, streamden we een persconferentie waar zwemster Ranomi Kromowidjojo haar toekomstplannen bekendmaakte en natuurlijk kon iedereen live meekijken in het Fijnfisjenie-café.



Weer

Niets zo veranderlijk als het weer. Zeker 23 maal stuurden we pushberichten over nieuws dat iets te maken had met het weer. Wegen die glad waren, weeralarmen en waarschuwingen voor zware windstoten. Het bericht afgelopen maand over de hevige sneeuwval werd van de weerberichten het meest geopend.



Weten wanneer we wel en niet pushen en waarom? Bekijk de uitleg van onze adjunct-hoofdredacteur Marjo L’Homme.



Hieronder de top-25 van de meest geopende Omroep Brabantpushberichten in 2017:

Ontploffingen na vrachtwagenbrand, A67 in beide richtingen dicht

Groot ongeluk met vrachtwagen op A58 bij Moergestel: snelweg nog urenlang dicht

Zwerm wespen valt groep mensen aan in Eindhoven, ambulances opgeroepen

Hevige sneeuwval zorgt voor verkeersproblemen: ongelukken en geen bussen

Zwaar ongeluk op A58: een dode en drie gewonden

Dode en gewonde bij zwaar ongeluk op A2 bij Eindhoven, weg afgesloten

A58 dicht na ongeluk, twee traumahelikopters opgeroepen

Groep jonge kinderen betrokken bij seksspelletjes op Bossche basisschool

Geen vliegverkeer op Eindhoven Airport na ontruiming verkeerstoren

Baby van tien maanden bij ongeluk uit auto geslingerd, belandt op wegdek A58

Vrachtwagenchauffeur verongelukt op knooppunt Sabina bij Heijningen, A29 dicht

[LIVE] Een kijkje in Symbolica, de duurste Eftelingattractie ooit

Bekijk hier livebeelden van de zeer grote brand in Breda

Scooterrijder overleden na fatale botsing met politiewagen

Dode en twee gewonden na politieachtervolging in Eindhoven

Ongeluk op de A58 bij Oirschot, snelweg is dicht

Vrouw gedood met kokend water in Eindhovense zorginstelling

Dodelijke botsing tussen vrachtwagen en bestelbusje bij N65 Helvoirt, weg uren afgesloten

Zoektocht naar kind in Zuid-Willemsvaart na dodelijk ongeluk

Ernstig ongeluk met vrachtwagen en vier auto's, A2 bij Maarheeze helemaal dicht

Megafile op A27 na ongeluk, advies om snelweg te mijden

Bejaarde vrouw (83) om het leven gebracht in haar eigen woning

Geradicaliseerde man opgepakt bij Philips Stadion, grote politiemacht rond concert Guus Meeuwis

Chaos op station Eindhoven, bezoekers Canal Parade lopen uren vertraging op

Zeer grote brand in bosgebied bij de wijk Schuttersbos in Eindhoven