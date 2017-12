Gemeente Tilburg discrimineerde bij opsporing bijstandsfraude

TILBURG - De gemeente Tilburg heeft zich bij de opsporing van bijstandsfraude schuldig gemaakt aan discriminatie. De gemeente hield een proef om vermogen van uitkeringsontvangers in het buitenland op te sporen en beperkte zich daarbij tot inwoners met de Turkse nationaliteit. Volgens de rechter is dit in strijd met het discriminatieverbod.

Volgens de gemeente werd er alleen onderzoek gedaan in Turkije vanwege de kosten. Er werd een gespecialiseerd bureau ingeschakeld dat in Turkije op zoek ging naar het bezit van onroerend goed van Turkse mensen in Tilburg met een uitkering.



De opgespoorde fraudeurs moesten hun uitkering terugbetalen. In sommige gevallen ging het om bedragen tussen de 85.000 en 145.000 euro.



Naar de rechter

Meerdere betrapte inwoners van Tilburg stapten naar de rechter. In hoger beroep kregen ze gelijk. De rechter bepaalde dat de gemeente het bewijs uit het vermogensonderzoek niet mocht gebruiken. Tilburg moet een nieuwe beslissing nemen op de bezwaren tegen de beëindiging en invordering van de uitkeringen.