Nog een oliebollenkraam in brand gestoken in Eindhoven

EINDHOVEN - Naast de brand in een oliebollenkraam aan de Tongelresestraat in Eindhoven, is in de nacht van donderdag op vrijdag ook geprobeerd om een andere kraam aan het Nederlandplein in brand te steken. Dat bevestigt de politie.

Marco Vlemmix is eigenaar van de kraam aan de Tongelresestraat. Hij trof zijn stand vrijdagochtend uitgebrand aan.



De kraam aan het Nederlandplein is niet helemaal uitgebrand en kan nog worden gebruikt. De achterkant van de kraam is zwartgeblakerd. Beide kramen waren van hout.



Getuigen

Het onderzoek naar de branden loopt nog. De politie is op zoek naar getuigen. De branden braken waarschijnlijk rond een uur of vier ’s nachts uit.