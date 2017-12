Mathieu van der Poel kan ook verliezen, tweede plaats achter wereldkampioen

BREDENE - Mathieu van der Poel kan ook verliezen, dat bleek vrijdagmiddag tijdens de Brico Cross in Bredene. Hij werd tweede achter wereldkampioen Wout van Aert.

Van der Poel won donderdagmiddag zijn zesde van de zes wedstrijden in de DVV-trofee. In de Brico Cross had hij ook nog een honderd procent score. Eerder won hij in Eeklo, Meulenbeke en Kruibeke. Vrijdag kwam er geen vierde zege bij. Hij werd tweede achter Van Aert.



Vanaf de start ging het al niet lekker met Van der Poel. Eerst gooide Tim Merlier de deur dicht, daarna werd hij opgehouden door een val van Quinten Hermans. Bij het ingaan van de tweede ronde was de achterstand van Van der Poel echter minimaal, Van Aert was slechts twee seconden los.



Van der Poel sloot snel aan bij Van Aert. Het tweetal had op het einde van de tweede ronde een voorsprong van 21 seconden op de eerste achtervolger. In de derde ronde ging het mis voor Van der Poel: de Europees kampioen stond ineens naast zijn fiets. Daardoor stond hij al snel op een halve minuut achterstand.



Halverwege de koers was de achterstand zelfs een minuut en twintig seconden. Van Aert had zelfs even meer dan twee minuten voorsprong. Na afloop was hij duidelijk in zijn reactie. "Pech was het niet. De fouten die ik maakte lagen merendeel aan mezelf. Ik reed ook niet lek of zo. Mijn gevoel was ook nog niet zo héél slecht, er was gewoon nog iemand die heel rap rondreed."



Broers Van der Poel

Van der Poel keek nog een aantal keer naar zijn materiaal. Ondanks de pech werd hij wel tweede. Broer David van der Poel streed om een podiumplek. In de strijd om de derde plaats reed hij in de slotronde tegen Hermans aan en ging tegen de vlakte, uiteindelijk kwam hij als vijfde over de streep.