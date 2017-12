'Daar zit een baby'tje', vijfde generatie op komst grootste cadeau voor 100-jarige Riet

TILBURG - Groot feest vrijdag in zorgcentrum De Heikant in Tilburg, bewoonster Riet van Doremalen viert haar honderdste verjaardag. Het grootste verjaardagscadeau kreeg Riet vanuit Australië. Daar is haar eerste achterachterkleindkind op komst.

Over een paar maanden telt de familie Van Doremalen dan vijf generaties.



Ze mag dan honderd jaar oud zijn, Riet gaat met haar tijd mee en legde via Skype verbinding met achterkleindochter Gwenny in Australië. "Wat ben ik blij dat ik jou weer kan zien", begon overgrootoma Riet het gesprek.



Ze vond de live-verbinding met haar achterkleinkind al een groot cadeau. Maar Gwenny had behalve felicitaties voor de honderdste verjaardag nog meer in petto voor haar overgrootoma. Op tafel lag een speciaal cadeau klaar voor Riet.



Heel blij

Een fotolijstje waarin Riet vier generaties Van Doremalens aanvoert aangevuld met een foto van een echo van de kleine die op komst is. "Ze had niet meteen door wat het betekende. Ze herkende de echofoto niet. Maar toen het eenmaal uitgelegd werd, was ze heel blij", vertelt kleinzoon Rob die alles vastlegde op video.



Met haar honderd jaar en een vijfde generatie op komst zou je een grote familie verwachten. Maar de Van Doremalens houden het bescheiden. Riet kreeg vier kinderen. "Voor die tijd was dat heel weinig", weet Rob.



In zijn generatie, de kleinkinderen, zijn ze met zijn zessen. Samen kregen zij weer dertien achterkleinkinderen.



Het feestvarken heeft een druk programma op haar verjaardag. De dag begon met de skype-verbinding met Australië, de burgemeester kwam op bezoek. 's Middags een reünie met oud-buurtbewoners, neven en nichten en 's avonds nog een familiediner. En dan komt ook nog haar foto te hangen in de eregalerij van eeuwlingen in het verzorgingstehuis.



'Helemaal bij de tijd'

Haar gezondheid laat het gelukkig allemaal toe. "Ze is nog redelijk goed ter been alleen haar korte termijn geheugen laat haar af en toe in de steek", weet Rob. "Maar ze is nog helemaal bij de tijd." Dat blijkt wel want speciaal voor de feestdag heeft ze haar nagels nog laten doen en een bezoekje aan de kapper gebracht.