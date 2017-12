Cijfers spreken in het voordeel van Michael van Gerwen

LONDEN - Michael van Gerwen speelt vrijdagavond de kwartfinale van het WK darts tegen Raymond van Barneveld. Een clash tussen twee Nederlandse topdarters. Kijkend naar de cijfers kan Van Gerwen met vertrouwen uitkijken naar het duel.

Vier keer speelde Van Gerwen een kwartfinale op het WK, die won hij allemaal. Overigens zijn ook de statistieken van Van Barneveld in de kwartfinale zeker niet slecht. Van de acht kwartfinales op een WK verloor hij er slechts één.



Gemiddeld komt Van Gerwen in zijn kwartfinales uit op 102,46 punten, bijna vier punten hoger dan het gemiddelde van Barney (98,65). Mighty Mike gooide in zijn vier eerdere kwartfinales in totaal 44 keer de maximale score, daarnaast gooide hij drie keer de hoogst mogelijke finish.



Onderlinge WK-duels

In totaal stonden Van Gerwen en Van Barneveld vijftig keer tegenover elkaar. De darter uit Vlijmen won de meeste duels: 31. Een keer was er een gelijkspel, achttien keer won Van Barneveld.



Op het WK stonden ze twee keer tegenover elkaar. In 2016 won Van Barneveld in de derde ronde (4-3), vorig jaar nam Van Gerwen in de halve finale revanche met een 6-2 zege. Het gemiddelde van Mighty Mike was het hoogste ooit op het WK: 114,05. Van Barneveld noteerde het hoogste gemiddelde voor een verliezer ooit op het mondiale evenement: 109,34.



Huidig WK

Ook tijdens het huidige WK scoort Van Gerwen beter dan zijn tegenstander. Hij heeft een gemiddelde van 103,65 en gooit 47,4 procent van zijn dubbels uit, Van Barneveld zet daar een gemiddelde van 101,90 en een dubbelpercentage van 46,1 tegenover.



Statistieken afkomstig van Bas Engelen (@PremiumDartData)