Darter Toon Greebe blijft positief na voetamputatie: 'Zeker dat ik nog een WK speel'

DEN BOSCH - Voor Toon Greebe is het einde van 2017 iets om snel te vergeten. Bij de darter, twee keer WK-deelnemer, werd deze week een voet geamputeerd. Hij blijft echter positief, hij verwacht in de toekomst weer deel te nemen aan een WK.

"Ik had een ontsteking in mijn voet en die is zo erg geworden dat ze mijn voet moesten amputeren. Een paar weken geleden hoefde ik nog maar één wedstrijd te winnen om het WK te spelen, nu zit ik hier zonder voet", zegt Greebe.



Met de pijn in zijn voet ging hij naar de huisarts. "Ik kreeg antibioticazalf en ontstekingsremmers. Maar ik ben zo bang van de dokter dat ik niet meer terug ben gegaan, terwijl het erger werd. Na de kerst was het niet meer uit te houden. Ik ben naar de dokter gegaan, die heeft mij direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. Het enige dat ik daar nog van weet is dat ik op een bed werd gelegd met een mondkapje en binnen tien seconden was ik onder narcose."



'Blij dat ik nog leef'

Greebe werd wakker met zijn familie en schoonfamilie om zich heen. "En toen was mijn voet weg. Maar op het moment denk je alleen maar dat je blij bent dat je nog leeft. Echt waar. Tien minuten later dacht ik wel gewoon aan darten. Ik weet zeker, als dit allemaal goed is, kom ik er sterker uit dan ik erin ben gegaan."



Vanuit het ziekenhuisbed en zijn rolstoel volgt hij het WK op televisie. Vanuit de dartwereld kreeg hij ook veel steunbetuigingen. "Zelfs Michael van Gerwen heeft me gebeld. Hij heeft gezegd dat hij geschrokken was."



WK

In 2008 en 2010 speelde Greebe op een WK, een nieuwe deelname is zijn doel. "Elk jaar dat ik geen WK speel baal ik. Ik wil niet zeggen dat ik over een jaar weer speel, dit traject is heel lang. Maar ik denk dat ik over twee jaar meer kan doen. Niet om de prijzen, wel om een plekje te bemachtigen. Ik weet zeker dat ik weer een WK ga spelen."