Kinderdagverblijven doen alles om ouders te overtuigen: afhaalmaaltijden, langer open en een hond

EINDHOVEN - Het gaat weer goed met kinderdagverblijven. De economie trekt aan waardoor meer ouders gaan werken en meer kinderen naar de opvang gaan. Door de kortere wachtlijsten kiezen ouders veel bewuster voor een kinderdagverblijf, en dus halen die alles uit de kast om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn.

Bij Kinderdagverblijf Zo aan de Klovenier in Halsteren loopt sinds november een puppy rond: Takkie de teckel. "Wij vinden dat kinderen te weinig opgroeien met huisdieren door de haastmaatschappij", vertelt vestigingsmanager Madeleine Philp. "Het is goed als kinderen leren zorgen voor een dier. Bovendien kunnen kinderen soms troost vinden bij een huisdier."



Sceptisch

Volgens Philp waren sommige ouders wel sceptisch over het idee. "Wij hebben alle vragen en zorgen proberen weg te nemen. Het gaat nu heel goed. Het overgrote gedeelte is enthousiast", zegt Philp. "Ook nieuwe ouders die op rondleiding komen reageren positief."



En niet alleen bij Zo in Halsteren wordt geëxperimenteerd. Bij een vestiging in Dinteloord werd vorig jaar een proef gedaan met afhaalmaaltijden. Inmiddels is het een vaste serivce.



Langer open

Lieke Langerwerf opent volgende maand bij het jongveebedrijf van haar broer in Oosteind een agrarisch kinderdagverblijf genaamd 't Werfje. "Bij ons leren kinderen om respect te hebben voor de natuur en waar hun eten vandaan komt."



Maar, er is concurrentie. Want inmiddels zijn er tientallen agrarische dagverblijven in de regio. Daarom biedt Lieke een extra service. Ze begint met een proef waarbij ze van halfzeven 's ochtends tot halftwaalf 's avonds zijn geopend. Speciaal voor ouders met onregelmatige werktijden, weliswaar voor een hogere prijs.



Pedagogisch verantwoord

Maar wordt het niet allemaal te gek? Zijn al die extra's ook écht goed voor de kinderen? Voor het grootste gedeelte wel, zegt lector pedagogiek aan de Fontys Hogeschool Hélène Leenders.



"Qua marktidee is het slim. Die vernieuwende ideeën slaan vooral aan bij ouders die vermogend zijn", zegt Leenders. "Het is dus een trend maar het is ook écht pedagogisch verantwoord."



Rijke omgeving

Volgens Leenders moeten kinderen in een zo'n rijk mogelijke omgeving opgroeien. "Waar je vies mag worden, veel mag rennen en mag doen." Dat geldt ook voor omgaan met dieren. "Het zorgen voor dieren leert kinderen verantwoordelijkheid dragen."



En kinderen die tot halftwaalf 's avonds op de opvang zijn? "Daar is niets op tegen als dat incidenteel wat langer is", zegt Leenders. Wel moet er een goede balans zijn. "De meeste ouders die flexibele opvang nodig hebben die doen dat echt niet vijf dagen per week."