Brand bij verzorgingshuis in Oss, bewoners korte tijd geëvacueerd

De brand was binnen een uur onder controle. (Foto: Gabor Heeres / SQ Vision)

OSS - Bij verzorgingshuis De Ruwaard aan het Ministershof in Oss heeft vrijdagavond brand gewoed. De brand begon rond zes uur en was een uur later onder controle.

Het vuur is ontstaan in de airco van de keuken. De airco stond op het dak. Er ontstond veel rook op de afdeling, daarom werden de bewoners van de afdeling in eerste instantie naar buiten gebracht.



De bewoners werden nadat het sein brand meester was gegeven, opgevangen in het restaurant van het verzorgingshuis. Er raakte niemand gewond.De brandweer en een ambulance waren aanwezig voor de nodige hulpverlening.