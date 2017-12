Ireen Wüst pakt met zege startbewijs voor 1500 meter op Olympische Spelen

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft vrijdagavond de 1500 meter gewonnen op het olympisch kwalificatietoernooi. De schaatsster uit Goirle verzekerde zich met de zege van een startbewijs voor deze afstand op de Olympische Spelen.

Wüst, die zich eerder al verzekerde van tickets op de 1000 en 3000 meter, reed 1.54,78. Lotte van Beek (1.55,51) en Marrit Leenstra (1.56,16) eindigden achter Wüst op plaats twee en drie.



"Ik ben niet verrast", zei de winnende schaatsster tegenover de NOS. "Ik wist dat dit er aan zat te komen, alleen moest het er wel een keer uitkomen."



Bonus

Wüst was blij dat ze eerder al op de 1000 meter een startbewijs pakte. "Leuk om die te rijden, maar alleen een duizend zag ik niet zitten. Na de drie kilometer viel er wel iets van me af. Toch was het gewoon spannend." Rijden op de 1500 meter op de Olympische Spelen van 2018 was een doel, na het zilver in 2014 is goud wat ze wil. "Ik wil revanche."



Zaterdag had Wüst nog een ticket kunnen pakken. Ze stond ingeschreven voor de 5000 meter, maar heeft het besluit genomen om die race niet te rijden. Wüst vindt bij nader inzien de 5000 meter toch niet helemaal passen in haar olympische wedstrijdschema in Zuid-Korea.