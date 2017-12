Brabantse fans veroveren Alexandra Palace, grote groep uit Hoeven bij WK darts

LONDEN - Michael van Gerwen neemt het vrijdagavond in de kwartfinale van het WK darts op tegen Raymond van Barneveld. Veel Brabantse fans zijn in Londen om de huidige nummer één van de wereld te zien darten.

Met een grote bus vertrok er vrijdagochtend een grote groep uit Hoeven. "Om zes uur zijn we vertrokken, met ongeveer 130 man. We zijn heel de dag onderweg geweest. Zojuist hebben we een tussenstap gehad in een pub. Nu zijn we hier. Hopelijk wordt het een mooie wedstrijd", zegt één van de dartfans uit Hoeven.



De Brabantse supporters hopen op een zege van Van Gerwen, maar willen vooral ook een mooie wedstrijd zien. "Een echte strijd, des te langer zitten wij in die zaal", zegt een fan. Een ander vult aan: "Ik denk dat veel mensen dit mee willen maken, maar wij maken het echt mee."