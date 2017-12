Michael van Gerwen wint zenuwslopende thriller van Raymond van Barneveld

LONDEN - Michael van Gerwen staat in de halve finale van het WK darts. Vrijdagavond kreeg Raymond van Barneveld drie pijlen op dubbel zestien om op een 2-1 voorsprong te komen in de beslissende set, drie pijlen gingen mis. Van Gerwen pakte vervolgens twee legs en daarmee ook de winst in een zenuwslopend slot van de wedstrijd.

Het begin van de wedstrijd was zeer matig, beide darters hadden een laag gemiddelde en gooiden veel missers op de dubbels. Tijdens de wedstrijd ging het niveau omhoog. Van Gerwen kwam op een 3-1 voorsprong in sets en stond in de vijfde set op 2-0, ondanks een matchdart kwam Van Barneveld terug tot 3-3.



Bij een 4-3 voorsprong kreeg Van Gerwen een matchdart, die ging mis. Van Barneveld pakte vervolgens de achtste set en dwong zo een beslissende set af. In die set kreeg Barney drie pijlen om op een 2-1 voorsprong te komen, maar alle pijlen gingen mis. Van Gerwen pakte de leg met een 96-finish en pakte daarna ook de volgende leg en daarmee ook de wedstrijd.



Lees hieronder het live-verslag van de wedstrijd



De wedstrijd kreeg vooraf veel aandacht, een clash tussen de laatste twee Nederlanders die actief zijn op het WK. "Het WK leeftijd altijd heel erg. Daar moet je je zoveel mogelijk voor afsluiten. Ik moet zorgen dat ik mijn wedstrijd win", zei de darter uit Vlijmen voor de camera van RTL7.



Een wisselvallig begin van de wedstrijd voor beide darters. Van Gerwen pakt direct een break, Van Barneveld doet daarna hetzelfde. Ook leg drie en vier gaan tegen de pijlen in. In de beslissende leg pakt Mighty Mike het initiatief, toch krijgt Van Barneveld de kans om de set te pakken. Na drie missers gooit Van Gerwen 85 uit en pakt daarmee de eerste set.Van Gerwen zucht, hij schudt zijn hoofd en praat tegen zichzelf. Het loopt nog niet. De eerste set kwam hij daar mee weg, de tweede niet. Ondanks het feit dat Van Barneveld heel veel pijlen mist op zijn dubbels, trekt hij de tweede set naar zich toe. Nadat Van Gerwen de eerste leg pakt volgen er drie legs voor Barney. Hij wint de set via een 121-finish.In de derde leg van de derde set laat Van Gerwen eigenlijk voor het eerst een hoog niveau zien. Via een twaalfdarter pakt hij een break en komt zo op 2-1. Ook in de vierde leg doet hij het goed, maar Van Barneveld pakt de leg en komt op 2-2. In de beslissende leg kan Van Gerwen de wedstrijd uitgooien via een 120-finish, maar hij komt niet verder dan een score van 46. Omdat Barney twee pijlen mist op een dubbel, krijgt Van Gerwen nog een kans. Via een 74-finish pakt hij de set.Nadat Van Gerwen de eerste leg wint, krijgt hij de kans om een 2-0 voorsprong te pakken. Het lukt hem niet 92 uit te gooien, Van Barneveld pakt de leg vervolgens. Barney krijgt daarna vanaf 44 de kans om op 1-2 te komen, maar gooit zijn eerste pijl in de grote negen. Na een enkele drie gooit hij dubbel zestien niet raak. Van Gerwen pakt de leg en wint ook de vierde leg.Van Gerwen kan de vijfde set makkelijk winnen, maar dat doet hij niet. Bij een 2-0 voorsprong in legs mist hij op dubbel zestien. Van Barneveld pakt vervolgens de leg en komt ook op 2-2. In de beslissende leg gooit Van Barneveld een 101-finish, daarmee komt hij op 3-2 in sets. Opmerkelijk genoeg verliest Van Gerwen de set met een gemiddelde van ruim 119.Van Barneveld pakt in de zesde set de eerste leg met zijn eerste pijl op een dubbel, daarmee pakt hij direct een break. Met een elfdarter pakt Van Gerwen meteen weer een leg terug. In de volgende leg mist de topdarter een pijl op dubbel zestien, vervolgens maakt Van Barneveld indruk met een 121-finish. Barney mist in eerste instantie nog een pijl op dubbel zestien, maar een beurt later pakt hij de set alsnog.Waar het niveau in de eerste sets niet al te hoog was, kunnen de twee Nederlanders inmiddels weer indrukwekkende cijfers overleggen. het gemiddelde van Van Gerwen zit inmiddels weer ruim boven de honderd, dat komt mede door een goede zevende set. Hij wint met 3-1 en heeft daardoor nog maar één set nodig om de wedstrijd te winnen.Van Gerwen mag beginnen aan de set die hem de winst van de partij op kan leveren. Nadat beide darters hun eigen leg houden, krijgt Van Barneveld een kans op een 170-finish. Bij de laatste pijl gaat het mis, Van Gerwen pakt daarna de leg via een 76-finish. Van Barneveld maakt 2-2 via dezelfde finish. Van Gerwen mist een matchdart, Van Barneveld dwingt vervolgens een beslissende negende set af.Het begin was slecht, het middenstuk spannend en het slot enorm spannend. In de negende set komt Van Barneveld op een 0-1 voorsprong. Na de gelijkmakende leg van Van Gerwen krijgt Barney drie pijlen op dubbel zestien. Ze komen allemaal aan de buitenkant van het goede vak terecht, Van Gerwen gooit vervolgens 96 uit. In de vierde leg mist hij eerst op dubbel tien, op dubbel vijf is het vervolgens wel raak.